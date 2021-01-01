مرور غزة تتحدث عن المخالفات وحوادث السير بالقطاع

غزة/سما/

تحدث العميد تامر شحادة، مدير عام الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، حول أخر المستجدات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية في القطاع.

وقال شحادة في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى": "نحن في بقعة مكتظة جداً بالسكان وشوارعنا ضيقة والسيارات الموجودة على الطريق عددها مهول جداً تصل إلى 70 ألف سيارة، والبلد لا تتسع لهذا العدد من السيارات، وكل هذه الأسباب تؤدي للحوادث".

واضاف: "بشكل عام نسبة الحوادث هي النسبة المعتادة، ونحن أحببنا إطلاع الجهور بالحوادث بشكل يومي كي يكون مطلعاً على المخاطر المختلفة، والحوادث عامةً تحدث في مكان على وجه الأرض".

وفي السياق ذاته، أوضح شحادة ان أسباب الحوادث في قطاع غزة كثيرة، ولا يوجد سبب رئيسي لذلك، فبعض الأحيان السرعة تكون سبباً، وأحياناً عدم امتلاك رخصة قيادة وغيرها.

واشار إلى أن وضع الكشافات القوية التي تؤثر على نظر ورؤية السائق المقابل هذا الأمر حسب القانون ممنوع، وهذه الإنارة قد تسبب الحوادث، والمسألة سيتم متابعتها مع وزارة النقل والمواصلات.

وفيما يتعلق بالسيارات التي يتم تحويلها الى الغاز، أوضح مدير عام الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة بغزة، أنه سيتم شرعنة ذلك، ولكن بشروط السلامة والوقاية والتي تضمن سلامة المواطنين.

وأوضح أن بخصوص السيارات التي تم تحويلها لتعمل على الغاز، سيتم شرعنة ذلك لكن بشروط السلامة والوقاية والتي تضمن سلامة المواطنين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك قرابة الـ 11 ألف سيارة تعمل تاكسيات على الخط، وهذا العدد يعد عدداً كبيراً جداً في القطاع، ومن المستحيل أن يأخذ السائق حمولة كاملة من الركاب بوجود 11 ألف سيارة.