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مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى "مذبح نازي"

السبت 25 ديسمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى "مذبح نازي"



وكالات / سما /

قالت الشرطة في شرق ألمانيا إن مكالمة من رجل مخمور قادتها إلى مخبأ أسلحة ومجموعة تذكارات نازية تشبه المذبح وتتضمن صورا لأدولف هتلر.

ودخل أفراد الشرطة إلى شقة رجل عمره 53 عاما في بلدة ليمباخ أوبرفرونا الواقعة قرب مدينة كيمنتس، مساء الثلاثاء، بعد اتصاله بالشرطة يطلب المساعدة، وبدا عليه الارتباك.

ووجد أفراد الشرطة مجموعة تتضمن أسلحة بيضاء ورصاصات وزينة تشبه المذبح، لأغراض في غرفة المعيشة، مع صور ورموز من العهد النازي، ومنها صور لهتلر.

مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى

وقالت الشرطة في بيان، أمس الخميس، إن الألماني نقل إلى المستشفى، ثم فتشت شقته في وجود مالكها بعدها بيوم للاشتباه بانتهاك قوانين الأسلحة. وصادرت الشرطة حزام ذخيرة وقبضات حديدية وثلاثة سكاكين من بين أغراض أخرى.

وتخلى الرجل طوعا عن أغراض أخرى لم تكن متعلقة بتهم جنائية، فضلا عن مواد متعلقة بالنازية، وفقا للشرطة.

وتحقق الشرطة في مصدر الأسلحة، كما قالت إن الرجل ليس لديه سجل تهم مشابهة.

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