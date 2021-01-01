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محكمة بروسيا تغرم "غوغل" بـ 98 مليون دولار

السبت 25 ديسمبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة بروسيا تغرم "غوغل" بـ 98 مليون دولار



وكالات / سما /

قضت محكمة روسية، أمس الجمعة، بتغريم شركة "غوغل" بأكثر من 98 مليون دولار، على خلفية  "مخالفات إدارية".

وقالت الدائرة الصحفية لـ"محكمة منطقة تاجانسكي" بالعاصمة موسكو، إنها "فرضت غرامة إدارية على الشركة قدرها 7.2 مليارات روبل (98.4 مليون دولار)".

وأضافت أنه "تم الإقرار بأن شركة غوغل مسؤولة عن ارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في المادة 13.41 من قانون الجرائم الإدارية"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

ومسبقًا ذكرت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية "روسكومنادزور"، أنه تم إعداد 16 إجراء ضد "غوغل"، اعتباراً من بداية العام الجاري.

وعزت الهيئة ذلك إلى ما سمته "الفشل المنهجي في إزالة معلومات محظورة في روسيا".

وتحدد المحكمة الغرامة في مثل هذه الحالات ويمكن أن تراوح من 1/20 إلى 1/10 من الإيرادات السنوية للشركة، بحسب ما أوردته "تاس".

وأوضحت "تاس" أن المبيعات السنوية لمكتب "غوغل" في روسيا تجاوزت 85 مليار روبل (1.2 مليار دولار)، مشيرةً إلى أنه تم "تحديد الغرامة بشكل مستقل".

#روسيا #محكمة #مخالفات إدارية #موسكو

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