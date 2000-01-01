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إل جي تعلن عن شاشة جديدة تدعم نسبة 16:18

السبت 25 ديسمبر 2021 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إل جي تعلن عن شاشة جديدة تدعم نسبة 16:18



وكالات / سما /

أعلنت شركة إل جي عما تصفه بأنه تنسيق جديد تمامًا في سوق الشاشات يسمى DualUp مع نسبة عرض إلى ارتفاع فريدة تبلغ 16:18.

وتدعي الشركة أن DualUp يمنحك نفس مساحة الشاشة مثل شاشتين بقياس 21.5 إنشًا ولديها وظيفة عرض منقسم عمودي تتيح للمستخدمين رؤية المزيد في لمحة واحدة.

وبدقة 2560×2880 بكسل وقياس 27.6 إنشًا قطريًا، يتصدر DualUp (نموذج 28MQ780) 300 شمعة سطوع ويغطي 98 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3.

ويتم توصيله بحامل Ergo المضمن من الشركة، الذي يمكن تثبيته عبر معظم المكاتب والطاولات لتوفير المساحة.

وبصرف النظر عن الإنتاجية والإمكانيات الإبداعية التي يتيحها هذا الشكل، تدعي إل جي أن الشاشة لها فوائد مريحة لأنها تساعد في تقليل حركات الرأس من جانب إلى جانب، وهي السبب الرئيسي لألم الرقبة.

وإذا لم تكن مهتمًا بفكرة وجود شاشات متعددة في مساحة العمل، فمن المفترض أن يسهل هذا الشيء القيام بمهام متعددة. وكما تظهر الصور التسويقية، يبدو الأمر وكأنه حلم لمحرري الفيديو.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أسعار DualUp. ولكن هذه ليست الشاشة الجديدة الوحيدة التي تقدمها الشركة. وهناك أيضًا شاشة UltraFine بقياس 32 إنشًا بدقة 4K.

وتأتي هذه الشاشة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. ولكن الشركة تستخدم من خلالها أول لوحة Nano IPS Black. وتقول إن هذه الشاشة يمكنها إخراج درجات ألوان سوداء واقعية ودقيقة.

يمكن أن تكون UltraFine أكثر سطوعًا قليلاً من DualUp مع ذروة 400 شمعة في المتر المربع ولديها أيضًا نسبة تباين 2000:1 مقارنةً بـ 1000:1 للشاشة غير التقليدية.

وتضيف إل جي أيضًا مستشعر للمعايرة الذاتية لضمان رؤية درجات ألوان دقيقة عند تحرير الصور أو الفيديو أو تصميم الرسوم.

وتشتمل كلتا الشاشتين الجديدتين من الشركة على منفذي HDMI. ومنفذ USB-C لتوصيل الشاشة بجهاز الحاسب ومنفذي USB-C لتوصيل الشاشة بأجهزة USB – لكنهما ليسا منافذ Thunderbolt.

ويمكن للشاشات شحن الأجهزة الخارجية مثل أجهزة الحاسب المحمولة حتى 96 واط من خلال توصيل طاقة عبر منفذ USB.

وتقول الشركة إنها تشارك المزيد من التفاصيل حول كلا المنتجين خلال عرض CES 2022 الافتراضي في 4 يناير.

وأصدرت إل جي إعلانات ما قبل العرض. بما في ذلك تلفزيون يعمل بالبطارية يمكن تحريكه ومكبر صوت جديد مع قناة مركزية تصاعدية مصممة لتحسين وضوح الكلام.

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