4 وفيات و 177 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم السبت ،نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 34، الخليل 10، نابلس 14، طولكرم 8، سلفيت 3، جنين 9، طوباس 2، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2 (المسافرون 5)، قطاع غزة 82".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 55، الخليل 56، نابلس 8، طولكرم 3، سلفيت 2، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 50، ضواحي القدس 5، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 122".





وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حالة في سلفيت وحالة في طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.