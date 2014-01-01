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"أونروا" تعلن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الاخيرة على غزة

السبت 25 ديسمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تعلن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الاخيرة على غزة



غزة/سما/

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة اليوم السبت عن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الأخيرة ضد قطاع غزة.

وقال أبوحسنة في تصريح لاذاعة الأقصى " أن هناك 850 بيتاً تقريباً دمر تدميراً كاملاً وهي بيوت لاجئين فلسطينيين، وسيتم البدء بعملية التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة خلال الشهر المقبل، وهناك تمويلاً لهذا الأمر، ونأمل أن يغطي هذا التمويل كافة الحالات التي تحتاج للإعمار".".

وأضاف " أن  هناك حوالي 6 آلاف لاجئ فلسطيني أُصيبت بيوتهم بأضرار مختلفة خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن "الأونروا" دفعت خلال الفترة الماضية مبالغ مالية لمدة 6 شهور "بدل إيجار"، وستدفع بدل إيجار لـ 4 شهور أخرى، على أن يتم بدء الإعمار للبيوت "المدمرة كلياً" خلال الشهر المقبل.


وفيما يخص متضررين العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أفاد أبو حسنة :"بالنسبة للمتضررين في حرب 2014 حتى لا جديد في هذا الأمر، فالمانحون وجّهوا هذه الأموال للمتضررين خلال الحرب الأخيرة على غزة".

وتابع :"أقول لكل المتضررين خلال حرب 2014 بأن حقوقكم موجودة، وهناك اهتمام من قبل الأونروا ووزارة الأشغال حول هذا الملف، ويتم حالياً مقارنة المعلومات والبيانات بين الأونروا والإسكان حول تقييمات الأضرار، وهي عملية تقنية مستمرة".

#الاونروا #حرب 2014 #تعويضات #متضررين حرب 2014 #اللاجئين الفلسطينيين

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