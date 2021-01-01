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إعلام الأسرى: حالة التوتر في سجون الاحتلال لازالت مستمرة

السبت 25 ديسمبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام الأسرى: حالة التوتر في سجون الاحتلال لازالت مستمرة



رام الله/سما/

أفاد مكتب إعلام الأسرى اليوم السبت، بأن حالة التوتر داخل سجون الاحتلال لازالت مستمرة على إثر تداعيات الاعتداء السافر على الأسيرات.

وقال إعلام الأسرى إن "حالة التوتر منعت الأسرى من الخروج لأداء صلاة الجمعة أمس بسبب مواصلة الاحتلال إغلاق كافة السجون".

وأشار الى مواصلة الاحتلال عزل الأسرى "محمد عرمان ومنير مرعي وأشرف زغير وعمر الشريف ويوسف مسعود ومحمود رضوان وسائد زيد وفادي أبو السبح" وذلك في أعقاب عملية الطعن في سجن نفحة كما أكد مواصلة عزل الأسير يوسف المبحوح في عزل سجن السبع على خلفية تنفيذه عملية الطعن البطولية انتصارًا للحرائر.

#مكتب اعلام الاسرى #الاسرى الفلسطينيين

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