الصحة بغزة: حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 711 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 122 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 189817 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1635 حالة، وإجمالي المتعافين 186495 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1687 وفاة.





ونوهت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 535774 شخص.