ريال مدريد يستعيد 7 لاعبين من مصابي فيروس كورونا

وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد أنباء سارّة متمثلة بشفاء معظم اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد أن عانى المدرب كارلو أنشيلوتي من غيابات عديدة خلال آخر مباراتين.

وضرب فيروس كورونا صفوف ريال مدريد خلال الأسبوع الماضي، وحرم 8 لاعبين من خوض مباراة أتلتيك بيلباو وهم جاريث بيل، ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، رودريجو، مارسيلو، ديفيد ألابا إيسكو والحارس الثاني أندريه لونين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك 7 لاعبين من المصابين حصلوا على نتيجة سلبية في فحوصات فيروس كورونا، وبالتالي سيكون بإمكان كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليهم في مباراة خيتافي القادمة بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ماركو أسينسيو هو اللاعب الوحيد الذي ظهرت نتيجة فحصه إيجابية مجدداً، لكن من المتوقع أن ينضم إلى بقية زملائه في غضون بضعة أيام.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد طلبت من اللاعبين توخي الحذر خلال احتفالهم بأعياد الميلاد، وذلك خوفاً من ظهور المزيد من الإصابات خلال الفترة القادمة.