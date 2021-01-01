  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يستعيد 7 لاعبين من مصابي فيروس كورونا

السبت 25 ديسمبر 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستعيد 7 لاعبين من مصابي فيروس كورونا



وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد أنباء سارّة متمثلة بشفاء معظم اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد أن عانى المدرب كارلو أنشيلوتي من غيابات عديدة خلال آخر مباراتين.

وضرب فيروس كورونا صفوف ريال مدريد خلال الأسبوع الماضي، وحرم 8 لاعبين من خوض مباراة أتلتيك بيلباو وهم جاريث بيل، ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، رودريجو، مارسيلو، ديفيد ألابا إيسكو والحارس الثاني أندريه لونين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك 7 لاعبين من المصابين حصلوا على نتيجة سلبية في فحوصات فيروس كورونا، وبالتالي سيكون بإمكان كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليهم في مباراة خيتافي القادمة بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ماركو أسينسيو هو اللاعب الوحيد الذي ظهرت نتيجة فحصه إيجابية مجدداً، لكن من المتوقع أن ينضم إلى بقية زملائه في غضون بضعة أيام.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد طلبت من اللاعبين توخي الحذر خلال احتفالهم بأعياد الميلاد، وذلك خوفاً من ظهور المزيد من الإصابات خلال الفترة القادمة.

#ريال مدريد #فيروس كورونا #كورونا #كارلو أنشيلوتي

الأكثر قراءة اليوم

نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

غانتس يكشف سبب تأجيل لقاءه مع أبو مازن.. ويأمل من السعودية التطبيع مع اسرائيل

"من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي

استشهاد سيدة فلسطينية دهسها مستوطن على طريق رام الله نابلس

الفلسطينيون يهجرون حل الدولتين في صالح دولة واحدة للشعبين..جاكي حوجي

موندويز: لهذا السبب لا تريد الولايات المتحدة الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك 90 قنبلة نووية

الأخبار الرئيسية

"أونروا" تعلن موعد تعويض اللاجئين المتضررين من الحرب الاخيرة على غزة

الصحة بغزة: حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في فلسطين

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

الاتصالات الفلسطينية