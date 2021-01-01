3 كبار يتأهبون لخطف هالاند

وكالات / سما /

لا يزال النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الهدف الرئيسي لكبار أندية أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى 2024، إلا أنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل بداية من العام المقبل نظير 75 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هناك 3 أندية كبرى مستعدة لدفع الشرط الجزائي مقابل الحصول على صاحب الـ"21 عاما"، وهي ريال مدريد، ومانشستر سيتي, ومانشستر يونايتد.

يأتي ذلك بعدما استبعد بايرن ميونيخ، على لسان رئيسه التنفيذي أوليفر كان، تحرك النادي نحو مهاجم "أسود الفيستيفال" مستقبلا.

وأشار كان في تصريحات صحفية, إلى أن ناديه يملك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولا يحتاج هالاند في الوقت الحالي.