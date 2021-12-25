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المرور بغزة توضح طبيعة الحالة المرورية لليوم السبت

السبت 25 ديسمبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تقرير الحالة المرورية  لهذا الصباح السبت25/12/2021

وجاء في تقرير الشرطة ، أن الحركة المرورية تشهد حالة من الهدوء النسبي منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الشرطة لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

???? حالة الطرق لهذا الصباح السبت25/12/2021

???? حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

???? ننوه عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

???? نعلمكم بإعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي. 
 
???????? عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.

????  يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..

#المرور بغزة

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