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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 25 ديسمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19 وحتى 24 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5940 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6122.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5824 مواطناً و79 أجنبياً، و37 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6006 مواطناً، و55 أجنبياً، و61 من فلسطيني الداخل.

#معبر بيت حانون #السفر

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