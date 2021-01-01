رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد المواطنة غدير مسالمة (63 عاما)، إثر دعسها من قبل مستوطن على مدخل سنجل شمال رام الله، وإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، وقمع جيش الاحتلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة:"

- تصاعد إرهاب المستوطنين.. شهيدة في سنجل وإصابات ومهاجمة مركبات

- الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني ويثمن مواقف المملكة تجاه قضية فلسطين

- بيت لحم ترتدي حلة الميلاد والبطريرك "بيتسابالا" يدعو ليعم السلام الأرض المقدسة والعالم

- اشتية نيابة عن الرئيس: هذا العام فيه حزن ولكن فيه عنفوان بيتا وبرقة وكفر قدوم والسيلة

- اللوبي الصهيوني في أميركا يواصل تحريضه ضد إلهان عمر

- الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعه الصحي

- هزيمة كبرى لإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

- 9 وفيات و273 إصابة بـ "كورونا"

- تحركات غاضبة للاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان في مخيم شاتيلا

- الوباء يرخي بظلاله للعام الثاني على احتفالات عيد الميلاد في العالم

- إصابة 8 مواطنين من عائلة واحدة في البريج بالتسمم لتناول سمك مجهول المصدر

- أطفال مخيم مار إلياس يشقون جدار صمت بيروت المنكوبة بأزماتها

"الأيام":

- الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني

- الاحتلال ومستوطنوه يواصلون العدوان والمواطنون يقاومون

- استشهاد مواطنة مسنة دهسها مستوطن على مدخل بلدة سنجل

- الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. البطريرك بيير بابتيستا بيتسبالا يترأس قداس منتصف الليل

- اسرائيل تفشل في منع اعتماد ميزانية للجنة تحقيق أممية

- الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع عائلة مهددة بالطرد في الشيخ جراح

- القدس: الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل مصليين من أم الفحم في الأقصى

- أكثر من 45 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

- الحكومة الاسرائيلية ستقر غدًا مخططًا لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل

- "الوباء": 9 وفيات و336 إصابة جديدة

"القدس":

- استشهاد مواطنة في سنجل وإصابة العشرات خلال مسيرات ومواجهات بالضفة

- الكنائس الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

- الرئيس يستقبل وزير الداخلية الأردني

- 9 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة

- 50 ألفا صلوا في الأقصى رغم عراقيل وقيود الاحتلال

- الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 130

- الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها غدا في هضبة الجولان المحتلة للمصادقة على مخططات بناء استيطانية بمليار شيكل