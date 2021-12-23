  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد: عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية

السبت 25 ديسمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية



وكالات

احتفل الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، أمس الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه ديمبيلي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء "زفة" على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التى حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.


ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل من البارسا.



-

--

---

#عثمان ديمبيلي #برشلونة #المغرب #الكريسماس

الأكثر قراءة اليوم

نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

شخصيات عربية رحلت عام 2021

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

غانتس يكشف سبب تأجيل لقاءه مع أبو مازن.. ويأمل من السعودية التطبيع مع اسرائيل

"من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي

استشهاد سيدة فلسطينية دهسها مستوطن على طريق رام الله نابلس

تحقيق يكشف علاقة نائب مصري بأميرة سعودية بفعل "مرض روحي"

الأخبار الرئيسية

السلطة

تحذيرات اسرائيلية من نتائج الجمود مع السلطة الفلسطينية

الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في فلسطين

يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

9999153166

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" شرق نابلس

الاتصالات الفلسطينية