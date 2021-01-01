الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" إلى 23 حالة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة في حديث إذاعي بأنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة خلال الساعات الماضية. ووفقا لـ"الشخرة"، فإن الإصابات الجديدة سُجلت من بين المخالطين للمصابين بالمتحور.

ودعا الشخرة، المصابين كافة خاصة بالفيروس المتحور إلى الالتزام بالحجر الصحي في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، حتى لا تضطر الجهات الحكومية إلى تخصيص مراكز لهم. وأشار إلى أن الوضع في فلسطين أفضل بكثير من دول أخرى، إذ شدد على ضرورة الحفاظ على عدم ارتفاع أعداد الإصابات بـ"أوميكرون" المعروف بأنه سريعة الانتشار، داعيًا الجميع إلى الإقبال على التطعيم.