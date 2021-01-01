الأرصاد: قلقيلية حصلت على النسبة الأكبر من الأمطار خلال المنخفض

رام الله/سما/

أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية الجمعة، أن مدينة قلقيلية كانت فيها نسبة الأمطار الأكبر من بين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد لـ”القدس”دوت كوم، “إنه ومع انتهاء المنخفض الجوي الذي استمر مدة خمسة أيام من الإثنين الماضي وحتى اليوم الجمعة، فإن مناطق شمال ووسط الضفة الغربية كان لها النصيب الأكبر من الأمطار وخاصة مدينة قلقيلية، بينما كان نصيب محافظات جنوب الضفة وقطاع غزة النصيب الأضعف من الأمطار خلال المنخفض الحالي”.



وأشار أبو أسعد إلى أن مدينة قلقيلية بلغت كمية الامطار فيها 174 ملم، ليصل المجموع التراكمي للأمطار منذ بداية الموسم الحالي 281 ملم بما يشكل 46% من موسم الأمطار لهذا العام.

ووفق أبو أسعد، فإن مدينة القدس بلغت كمية الأمطار خلال المنخفض الحالي 46 ملم بمجموع تراكمي وصل 93 ملم منذ بداية الموسم بما نسبته 17% من المعدل العام لموسم الأمطار لهذا العام.

أما مدينة نابلس فقد بلغت كمية الامطار في هذا المنخفض 128 ملم بمجموع تراكمي 218 ملم منذ بداية الموسم وتشكل 35% من المعدل العام لموسم الأمطار لهذا العام، بينما مدينة سلفيت بلغت كمية الأمطار لهذا المنخفض 135 ملم بمجموع تراكمي وصل 287 ملم منذ بداية الموسم بما نسبته 40% من المعدل العام لموسم الأمطار لهذا العام.

وفي مدينة طوباس بلغت كمية الأمطار خلال المنخفض الحالي 55 ملم بمجموع تراكمي 120 ملم منذ بداية الموسم وشكلت 29% من كمية الأمطار لموسم الأمطار في هذا العام، كما أن مدينة طولكرم بلغت كمية الأمطار لهذا المنخفض 125 ملم بمجموع تراكمي 278 ملم بما يشكل 46% من المعدل المطري العام لهذا الموسم.

أما في مدينة جنين فإن كمية الأمطار لهذا المنخفض بلغت 80 ملم بمجموع تراكمي بلغ 152 ملم منذ بداية الموسم بما يشكل 32% من كمية الأمطار لموسط الأمطار لهذا العام، وفي مدينتي رام الله والبيرة بلغت كمية أمطار هذا المنخفض 98 ملم بمجموع تراكمي بلغ 180 ملم منذ بداية الموسم لتشكل نسبة الأمطار السنوية لهذا الموسم 30% من المعدل المطري.

وفي مدينة الخليل كانت كمية الأمطار لهذا المنخفض 16 ملم والمجموع التراكمي وصل 91 ملم بما يشكل 16% من المعدل العام للأمطار لهذا العام، وفي مدينة بيت لحم بلغت كمية الأمطار لهذا المنخفض 31 ملم ووصل المجموع التراكمي منذ بداية الموسم 90 ملم بما يشكل 17% من المعدل المطري العام لهذا الموسم.

وكانت كمية الأمطار بهذا المنخفض في مدينة أريحا 23 ملم بمجموع تراكمي 48 ملم بما يشكل 29% من نسبة الموسم المطري لهذا العام، فيما بلغت كمية الأمطار في مدينة غزة 20 ملم بمعدل تراكمي منذ بداية الموسم الحالي 97 ملم ويشكل 21% من المعدل المطري للموسم الحالي.