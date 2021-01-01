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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت 25 ديسمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نهارًا إلى شديد البرودة ليلُا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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