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قناة 13: الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حدث تحرش جنسي وقع في جنوب "إسرائيل"

الجمعة 24 ديسمبر 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة 13: الرقابة العسكرية تحظر نشر تفاصيل حدث تحرش جنسي وقع في جنوب "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 الاسرائيلية، بأن الرقابة العسكرية فرضت حظرا على نشر معلومات وتفاصيل بشكل كامل بشأن حدث خطير جدا يتعلق بتحرش جنسي بطفلة وقع جنوب البلاد.

وذكر مراسل  القناة لشؤون الشرطة والجرائم الجنائية، أن حدث صادم تم الكشف عنه قبل أسبوعين يثير الذعر في الجنوب، منوها الى أن القضية تخضع لحظر شامل من فيما يتعلق بنشر تفاصيلها ومع ذلك يمكن القول أن هذه مسألة صعبة ومحزنة، نطاق القضية أكبر مما شوهد من جرائم في الماضي.

ووفق مراسل القناة الاسرائيلية، يقول الأشخاص الذين اطلعوا على التفاصيل إنهم صُدموا من هول القضية.

#اسرائيل #الشرطة الاسرائيلية #الرقابة العسكرية الإسرائيلية

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