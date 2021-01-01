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ثوار بلدة بيتا: "إذا أراد الاحتلال حربا فنحن لها"

الجمعة 24 ديسمبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوار بلدة بيتا: "إذا أراد الاحتلال حربا فنحن لها"



نابلس / سما /

تعهد ثوار بلدة بيتا في جنوب نابلس بالمضي قدما في مقاومتهم وتصديهم لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بكافة الأشكال الممكنة، حتى رحيلهم جميعا عن الأرض الفلسطينية.

وقال ثوار بيتا، خلال مشاركتهم بالمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي تخللها اندلاع مواجهات اليوم الجمعة، إن بلدتهم ستبقى ثابتة وصابرة وشوكة في حلق المستوطنين والمتآمرين ولن يدخلها هؤلاء إلا وهم خائفون.

وأبرق أحد ثوار بيتا، وهو يغطي وجهه باللثام، بالتحية للأهالي في بلدة برقة "الذين لبو النداء وقالوا لا وألف لا بتصديهم للمستوطنين" الذين وصفهم بـ"زعران التلال".

وشدد على أن بيتا وبرقة وكل فلسطين ستظل تقاوم الاحتلال والاستيطان، مضيفا أنه "إذا أردنا النصر فعلينا الثبات والصبر".

وأشار إلى أن "أبناء شعبنا يعلمون جيدا بوصلتهم وطريقهم، وأن جبل صبيح يحتاج إلى تضحية وبذل الأنفس والدماء، وما أخذ منا بالقوة لا يعود إلا بالقوة".

وشدد قائلا على أنه "إذا أراد الاحتلال حربا فنحن لها".

وتجددت بعد ظهر اليوم المواجهات بين أهالي بلدة بيتا وقوات الاحتلال، بعد أداء صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح المهدد بالمصادرة لصالح الاستيطان.

#ثوار بلدة بيتا #نابلس #جبل صبيح

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