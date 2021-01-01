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رام الله: الوزير أبو سيف يفتتح "المتحف المحظور" على جبل الريسان

الجمعة 24 ديسمبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الوزير أبو سيف يفتتح "المتحف المحظور" على جبل الريسان



رام الله / سما /

قام وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الجمعة، بافتتاح "المتحف المحظور" على جبل الريسان المهدد بالمصادرة من قبل المستوطنين قرب قريتي كفر نعمة ورأس كركر غرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو سيف خلال الافتتاح: "إنّ المتحف المحظور فكرة تعكس عمق الإبداع الفلسطيني لمقاومة مصادرة الأراضي، حيث قامت مجموعة من الفنانين الشبان، الفلسطينيين والأجانب، بتركيب أعمال فنية مختلفة في المنطقة المهددة بالمصادرة، وأقاموا متحفهم ووضعوا حجر الأساس، وهو قطعة فنية من حجر طبيعي من جبال المنطقة حمل اسم المتحف".

وأضاف: "لأنّ الإبداع في فلسطين يلاحق ولأنّ الفن يصادر ولأنّ الفنان والكاتب يعتقلان ولأنّ الاحتلال لا يريد لنا الحياة، فنحن نواجهه بقوة وعطاء، فهذا المتحف المحظور هو رسالة مغامرة وإبداع وتحدٍ ومقاومة وفن، في حرب بين شهوة التدمير التي تميز الاحتلال وبين التوق للإبداع الذي يميز الفلسطيني".

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف

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