أم الفحم: إدانة 3 شبان بالضلوع في جريمة قتل

القدس المحتلة / سما /

أدانت المحكمة المركزية في حيفا 3 شبان من مدينة أم الفحم بالضلوع في جريمة قتل سليم جبارين وإصابة آخرين بجروح في العام 2018.

وفرضت المحكمة أحكاما بالسجن على شاب (25 عاما) لمدة 16 عاما إذ نسبت له تهم القتل دون عمد وحيازة سلاح، وآخر (28 عاما) لمدة 3 سنوات إذ نسبت له تهمة إضرام النار بالسيارة بعد الجريمة بينما الأخير (22 عاما) لمدة 7 سنوات بتهمة المساعدة على القتل.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018، حينما تعرضت السيارة التي استقلها الضحية وآخرين كانا برفقته لإطلاق نار قرب مفترق أم الريحان حينما كانوا في طريق عودتهم من العمل في منطقة برديس حنا.

وجاء في ملف الجريمة أن “المتهمين الثلاثة اعترضوا طريق الضحية قرب مفترق أم الريحان، ومن ثم قام أحدهم بإطلاق النار نحو الضحية وبعدها هربوا على الفور من المكان؛ وإثر إطلاق النار توفي الضحية وأصيب اثنان من مستقلي السيارة بجروح طفيفة آنذاك. وجرى لاحقا رصد السيارة الضالعة في الجريمة وكانت محروقة وهي بعيدة عن المكان”.