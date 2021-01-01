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المستوطن الذي دهس المواطنة مسالمة يسلم نفسه للشرطة الاسرائيلية

الجمعة 24 ديسمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطن الذي دهس المواطنة مسالمة يسلم نفسه للشرطة الاسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

اعلن منسق حكومة الاحتلال مساء اليوم عن قيام المستوطن الذي دهس المواطنة غدير مسالمة عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله بتسليم نفسه للشرطة الاسرائيلية.

واشار المنسق إلى ان الشرطة الاسرائيلية تفوم بالتحقيق في الحادث.

وادعى المنسق إن "الحديث يدور عن حادث سير اسفر عن نتائج قاسية ومؤسفة. نوصي بتوخي مزيد من الحذر عند القيادة خاصة بالقرب من القرى والبلدات وكذلك بزيادة اليقظة عند عبور الطرقات خاصة في الأحوال الجوية الشتوية".

و استشهدت صباح اليوم الجمعة المواطنة غدير مسالمة بعد أن دهسها مستوطن متطرف على طريق رام الله نابلس ولاذ بالفرار.

#المنسق الاسرائيلي #اعتداءات المستوطنين #الشهيدة غدير مسالمة

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