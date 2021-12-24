نفتالي بينيت: سنصنع التاريخ في الجولان

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال بينيت: " الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان"، معتبرا أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد".

עושים היסטוריה בגולן!

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ביום ראשון הקרוב נאשר תוכנית היסטורית לפיתוח מאסיבי של רמת הגולן שתביא המון אנשים טובים לחבל הארץ היפהפה הזה.



שבת שלום❤️???????? pic.twitter.com/tJ6vLLzhnS — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 24, 2021

هذا وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي المقبل، المقرر يوم الأحد، والذي تعتزم إسرائيل عقده في الجولان السوري المحتل، ستصادق على خطة لمضاعفة الاستيطان في الجولان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق.