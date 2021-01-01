رئيس وزراء باكستان يرحب بتصريح بوتين حول رفضه الإساءة للنبي محمد

اسلام اباد /سما/

رحب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال فيها إنه لا يرى صلة بين حرية الإبداع والإساءة إلى النبي محمد.

وقال خان، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: "أرحب بتصريح الرئيس بوتين الذي يؤكد رسالتي أن الإساءة إلى نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) ليست حرية تعبير".

وأضاف خان: "يجب علينا نحن المسلمين، وخاصة الزعماء المسلمين، إيصال هذه الرسالة إلى زعماء العالم غير الإسلامي لمواجهة معاداة الإسلام".

وقال بوتين أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي سنوي: "هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد ذلك. وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا".

وأشار إلى أن نشر الرسوم المسيئة إلى النبي محمد "انتهاك لحرية ممارسة الدين وخرق للمشاعر المقدسة لأتباع الإسلام".