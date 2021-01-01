  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إحداها مع الإمارات.. المركزي التركي قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات

الجمعة 24 ديسمبر 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحداها مع الإمارات.. المركزي التركي قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات



انقرة /سما/

قال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، إن المصرف قد يوقع صفقتين لمبادلة العملات في غضون أسبوعين، وذلك وفقا لمحطة "بلومبيرغ إتش تي".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أمس الخميس أن محادثات بين "المركزي التركي" ونظيريه في أذربيجان والإمارات بشأن اتفاق محتمل لمبادلة العملات أوشكت على الانتهاء.

وذكرت الوكالة أمس أن الليرة التركية زادت 3% اليوم بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة والبنك المركزي سيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر الصرف الأجنبي.

وكانت الليرة التركية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ.

#البنك المركزي التركي #تركيا #الليرة التركية #مبادلة العملات

الأكثر قراءة اليوم

محلل إسرائيلي يكشف أسباب مماطلة حكومة بينيت في حل قضايا غزة

نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

شخصيات عربية رحلت عام 2021

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

غانتس يكشف سبب تأجيل لقاءه مع أبو مازن.. ويأمل من السعودية التطبيع مع اسرائيل

لأول مرة: سعوديون يحتفلون بعيد الميلاد.. شجرة الكريسماس وقبعات سانتا كلوز في الشوارع (صور)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

غانتس-المغرب-2-730x438

"من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي

إعلام إسرائيلي يحذر: اللغة التي تستخدمها حماس تذكرنا بالأيام التي سبقت التصعيد الأخير

هزيمة كبرى لإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة,, وفلسطين تعقب

61c5e6064c59b77c946e7c3f

نشيد لـ"حزب الله" يلقى شعبية كبيرة لدى الإسرائيليين (فيديو)

تقديرات الجيش الاسرائيلي: حمـاس ستشن هجوما مباغتا على حدود غزة لخطف جنود

الاتصالات الفلسطينية