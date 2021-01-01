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"إل عال" الإسرائيلية تضررت بشدة جراء حظر السفر بسبب تفشي المتحور "أوميكرون"

الجمعة 24 ديسمبر 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إل عال" الإسرائيلية تضررت بشدة جراء حظر السفر بسبب تفشي المتحور "أوميكرون"



القدس المحتلة / سما /

صرح نائب مدير الشؤون الدولية في شركة "إل عال" الجوية الإسرائيلية، ستانلي موريس، في حديث لـ i24NEWS، أنه "كنا نتوقع تدفقًا كبيرًا من السياح القادمين، والجاليات اليهودية من الخارج والجاليات المسيحية بمناسبة السنة الجديدة"، مشيرا إلى أن "ظروف تفشي المتحور أوميكرون، والإغلاق الذي تم فرضه خيب آمال الشركة، وكبدها خسارة حوالي 136 مليون دولار، من الربع الثالث، أي ما يوازي انخفاض بنسبة 69 في المئة عن الربع السابق".

وأكد موريس أنه على الرغم من قيود السفر المفروضة فإن الشركة "تحافظ على رحلاتها من إسرائيل إلى دول غير مصفنة 'حمراء'، كما نحافظ أيضا على رحلات جوية أخرى إلى المناطق المصنفة بأنها 'حمراء'، مثل نيويورك ولندن وباريس".

وشدد موريس على أنه "يجب علينا التعايش مع وباء كورونا كيفما كان شكله، وأن نجد طرقًا لذلك، في جميع المجالات في حياتنا، لا سيما فيما يتعلق بالسفر الدولي".

واتخذت السلطات الإسرائيلية، منذ ارتفاع معدل الإصابة بوباء كورونا في البلاد، في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، مجموعة من الإجراءات للحد من الانتشاره السريع للمتحور "أوميكرون"، وأضافت مجموعة من الدول إلى قائمة الدول المصنة "حمراء" لوجهات السفر المحظورة، وكان لذلك انعكاسات سلبية على مجموعة من القطاعات، من بينها السياحة.

#شركة إل عال الاسرائيلية #اسرائيل #الاقتصاد الاسرائيلي

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