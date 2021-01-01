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حماس: المقاومة جاهزة للرد على تغوّل الاحتلال وتصاعد جرائم مستوطنيه

الجمعة 24 ديسمبر 2021 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة جاهزة للرد على تغوّل الاحتلال وتصاعد جرائم مستوطنيه



رام الله / سما /

شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسين أبو كويك، اليوم الجمعة، على أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على تغوّل الاحتلال وتصاعد جرائم مستوطنيه ضد الأهالي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد أبو كويك أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم المستوطنين المنظمة والموجهة من قبل قوات الاحتلال، وآخرها قتل مستوطن دهسا بسيارته المسنة غدير مسالمة قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله

وقال إن هذه الجرائم تهدف إلى قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي دليل واضح على إرهاب المستوطنين المدعومين من الاحتلال. وأضاف أن الاحتلال يهدف من وراء جرائمه إلى دفع شعبنا للاستسلام وعدم المقاومة والرضوخ لممارساته القمعية ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات.

و طالب أبناء شعبنا بتشكيل لجان حراسة شعبية لمساندة البلدات والقرى الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.

ودعا القيادي في حماس، المجتمع الدولي الذي يتفرج على قمع الاحتلال لأبناء شعبنا وتهويد مقدساتنا والاعتداء على أشجارنا وأرضنا وقتل نساءنا وأطفالنا، إلى أخذ دوره الحقيقي في لجم الاعتداءات الاحتلالية المتواصلة.

#حركة حماس #المقاومة الفلسطينية #الانتهاكات الإسرائيلية

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