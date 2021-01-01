روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت 5 مرات

موسكو /سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة "تسيركون" الصاروخية فرط الصوتية المضادة للسفن.

وذكر بوتين، أثناء جلسة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم، أنه تم إطلاق رشقة من صواريخ "تسيركون" فجر اليوم الجمعة، قائلا إن الاختبار جرى بشكل "ناجح ومثالي".

وشدد الرئيس الروسي على أن هذا الاختبار يشكل خطوة ملموسة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الروسية، وقدم خالص التهاني والشكر إلى جميع المصممين والمهندسين والعمال الذين كان لهم دور في تطوير هذه المنظومة الصاروخية المتطورة.