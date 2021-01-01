  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت 5 مرات

الجمعة 24 ديسمبر 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت 5 مرات



موسكو /سما/

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة "تسيركون" الصاروخية فرط الصوتية المضادة للسفن.

وذكر بوتين، أثناء جلسة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم، أنه تم إطلاق رشقة من صواريخ "تسيركون" فجر اليوم الجمعة، قائلا إن الاختبار جرى بشكل "ناجح ومثالي".

وشدد الرئيس الروسي على أن هذا الاختبار يشكل خطوة ملموسة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الروسية، وقدم خالص التهاني والشكر إلى جميع المصممين والمهندسين والعمال الذين كان لهم دور في تطوير هذه المنظومة الصاروخية المتطورة.

#فلاديمير بوتين #روسيا

الأكثر قراءة اليوم

محلل إسرائيلي يكشف أسباب مماطلة حكومة بينيت في حل قضايا غزة

شخصيات عربية رحلت عام 2021

إعلام إسرائيلي: مصر تحصل على منظومة صواريخ ألمانية توازي "القبة الحديدية" (فيديو)

لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

لأول مرة: سعوديون يحتفلون بعيد الميلاد.. شجرة الكريسماس وقبعات سانتا كلوز في الشوارع (صور)

أسعار صرف العملات

الليرة التركية تحقق ارتفاعاً بنسبة 2ر44 بالمئة أمام الدولار

الأخبار الرئيسية

تقديرات الجيش الاسرائيلي: حمـاس ستشن هجوما مباغتا على حدود غزة لخطف جنود

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف مصير "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا

ديمونا

موندويز: لهذا السبب لا تريد الولايات المتحدة الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك 90 قنبلة نووية

غانتس يكشف سبب تأجيل لقاءه مع أبو مازن.. ويأمل من السعودية التطبيع مع اسرائيل

الصحة : 9 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية