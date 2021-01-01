53 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة وبيت دجن وبيتا

نابلس / سما /

أصيب العشرات من المواطنين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة في قرية برقة وبيت دجن وبيتا في محافظة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صادر عنه أن اثنين من المتضامنين الأجانب يحملون الهوية الإسرائيلية اصيبا وقد تم تسليمهما إلى "نجمة داوود الحمراء" على حاجز زعترا جنوب نابلس أحدهما اصابة مطاط بالوجه.

وبحسب البيان أن الإصابات كانت على النحو التالي: 43 اصابة بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، إضافة إلى إصابة سبعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وثلاثة إصابات أصيبوا بكسور نتجية سقوط .

وكان مئات المواطنين خرجوا بمسيرات احتجاجية ضد الاستيطان في هذه المناطق احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية على أراضي المواطنين.