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إطلاق بالون مفخخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف

الجمعة 24 ديسمبر 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق بالون مفخخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف



غزة / سما /

ذكر موقع "0404" العبري، اليوم الجمعة، أن بالونًا مفخخًا أطلق من قطاع غزة صوب أحد الكيبوتسات في غلاف غزة.
 
وأوضح الموقع أنه سُمع دوي انفجار قوي فوق أحد الكيبوتسات في غلاف غزة، وبعد الفحص تبيّن أنه بفعل بالون مفخخ أطلق من قطاع غزة.
 
وكان مصدر قيادي في حركة حماس، أكد لقناة "الجزيرة" القطرية، يوم الإثنين 6 ديسمبر الجاري، أن الحركة تدرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار الحصار على قطاع غزة، والتباطؤ في إعادة الإعمار، وتفاقم الأزمات الإنسانية، وانتقد القيادي سياسات مصر تجاه القطاع.
 
يُشار إلى أن قطاع غزة لم يشهد إطلاق بالونات حارقة أو مفخخة منذ عدة أشهر، وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في القطاع في شهر سبتمبر 2021 الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات.

#البالونات الحارقة #قطاع غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #حدود غزة

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