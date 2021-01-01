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إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة 24 ديسمبر 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية / سما /

أصيب ستة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا ونصرة لأهالي بلدة برقة التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الشبان الحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية ، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة مما أدى لوقوع 6 اصابات بين صفوف الشبان إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات، مشيرا الى قيام احد الشبان باستهداف جنود الاحتلال بقنبلة غاز أصابتهم مباشرة الأمر الذي سبب حالة من الرعب بين صفوفهم .

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لهجمات المستوطنين وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #كفر قدوم #محافظة قلقيلية #قوات الاحتلال

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