المئات يؤدون صلاة الجمعة امام الصليب الاحمر بغزة تضامنا مع الاسرى

غزة / سما /

أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم أمام مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة تضامنا مع الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال.

وتحولت الصلاة الى تظاهرة دعت لها القوى الوطنية والاسلامية للتنديد بقمع الاسيرات والاسرى وتضامنا مع المضربين عن الطعام .

وقال الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع في خيمة التضامن مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر إن التحام جماهير الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة مع قضية الأسيرات دليل على مركزية قضية الأسرى وأنها أولوية مهمة ولا يمكن خذلانهم.

وأضاف القانوع أن "جمعة الغضب اليوم نصرة للأسرى ودعما ً لصمودهم وفعاليات شعبنا ومقاومته ستتصاعد ولن تتوقف حتى يفهم العدو أن الأسرى خط أحمر ويتوقف عن سلوكه الوحشي بحقهم".

واكد ان الاحتلال واهم إن ظن أن الاعتداء على الأسيرات سيمر مرور الكرام ومخزون الثورة في الضفة سينفجر والشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً ومتفرجاً.