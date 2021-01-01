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لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة

الجمعة 24 ديسمبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يكشف: هكذا كنا سنعيد جنودنا من غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية النقاب عن خطة الجيش التي كانت مطروحة لسنوات طويلة من أجل استعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
 
وقال لابيد في تغريده  له عبر حسابه على تويتر، "لوقت طويل، كان البديلان الوحيدان المطروحان على الطاولة لاستعادة جنودنا هما، احتلال غزة، أو استمرار جولات القتال التي لا تنتهي".‏
 
وأوضح لابيد أنه طرح أمس خلال جلسة مناقشة في معهد دراسات الأمن القومي، برنامج "الاقتصاد مقابل الأمن" الذي يروج له بهدف إرساء الاستقرار على جانبي الحدود مع قطاع غزة.
 
وحضر الجلسة رئيس المعهد، مانويل تراختنبرغ ، ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي إزنكوت، ومدير المعهد عودي ديكل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز. 

#يائير لبيد #الخارجية الاسرائيلية #اسرائيل #الجنود الاسرى #صفقة تبادل الأسرى #المقاومة الفلسطينية #حركة حماس #قطاع غزة

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