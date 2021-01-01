الصحة : 9 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و261 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في رام الله والبيرة، و2 في نابلس، و1 في سلفيت.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 63، ضواحي القدس 10، جنين 30، طوباس 11، الخليل 38، رام الله والبيرة 59، نابلس 22، قلقيلية 2، طولكرم 2، سلفيت 1، أريحا والأغوار 6 (مسافرين 9)، قطاع غزة 92، لافتة إلى أنه تم إجراء 4979 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 72، ضواحي القدس 3، جنين 16، طوباس 3، الخليل 51، رام الله والبيرة 54، نابلس 22، طولكرم 6، سلفيت 3، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 92.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 13 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت وزيرة الصحة أنها بلغت في فلسطين 3,135,456 جرعة، بينها 22,284,054 في الضفة الغربية، و851,402 في قطاع غزة.