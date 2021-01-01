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الشعبية تدعو لتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في الضفة

الجمعة 24 ديسمبر 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو لتشكيل لجان حراسة وحماية شعبية في الضفة



غزة/ سما /

 دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجان حراسة وحماية شعبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وصد محاولات المستوطنين اقتحام القرى والبلدات في الضفة الغربية.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن تصاعد إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وآخره دهس المواطنة غدير مسالمة قرب رام الله، من قبل مستوطن متطرف، وما جرى في قرية برقة بنابلس من قِبل عصابات المستوطنين التي يحميها جيش الاحتلال، بأنه يأتي في سياق حرب تطهير عرقي لا تقل خطورته عما يجري في القدس المحتلة، وبأوامر مباشرة ودعم كامل من حكومة الاحتلال.

وقالت الجبهة، إن هذا “الإرهاب المنظم يتطلب تطوير الفعل الشعبي للتصدي بمختلف الأشكال، لإفشال هذا المخطط الاحتلالي”، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الوحدة في مواجهة هذا المخطط وهجمات المستوطنين التي باتت أكثر شراسة ووحشية في العمل على تنفيذه، وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى تشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية.

وطالبت الشعبية بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال على جرائمهم.

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