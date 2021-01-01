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مصادر في الحكومة الإسرائيلية تحذر: أسابيع سوداء أمامنا لهذا السبب ..

الجمعة 24 ديسمبر 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر في الحكومة الإسرائيلية تحذر: أسابيع سوداء أمامنا لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

حذرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، من أن "أسابيع سوداء أمامنا إذا استمر تفشي متحور المتحور أوميكرون"

وقال مقربون من رئيس الوزراء إن هناك خشية من "انهيار" النظام الصحي.وتتابع إسرائيل بقلق تفشي متحور "أوميكرون" فيها

وقال مقربون من رئيس الوزراء، إنه يجب خلال الأسبوعين المقبلين تطعيم أربعة ملايين مواطن، بعضهم بالجرعة الرابعة، إذا تمت المصادقة عليها، والآخرون بالجرعة الثالثة، أو لقاحات الأطفال.

وأقر مجلس كورونا في استفتاء هاتفي الليلة الماضية، تعديل خطة التعامل مع الجائحة في جهاز التعليم، ولن تجرى دراسة وجاهية في المناطق المحلية الحمراء والبرتقالية في الصفوف المدرسية من السوبع إلى الثاني عشر، حيث تكون نسبة التطعيم أقل من سبعين بالمئة، وستكون الدراسة إما في منطقة مفتوحة أو عبر الفيديو (عن بعد)، وفي المدارس الابتدائية في هذه التجمعات السكنية سيتم العمل على تقليص المخالطات قدر الإمكان بين التلاميذ، إلا إذا فاقت نسبة التطعيم في الصفوف السبعين بالمئة.

المصدر: makan

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