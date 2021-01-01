رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال تصديهم لاعتداءات جنود الاحتلال والمسـتوطنين الإرهابية في قرية برقة شمال غرب نابلس، وإدانة الرئاسة إرهاب المستوطنين وطلبت الحماية الدولية الفورية لشعبنا.

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس أن عيد الميلاد رسالة أمل فلسطينية يواصل شعبنا احتضانها بمحبة وأمل لتحقيق العدالة والحرية والسلام في أرض القداسة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ برقة تتصدى لإرهاب الاحتلال والمستوطنين.. والرئاسة تطلب الحماية الدولية الفورية لشعبنا

_ الرئيس: عيد الميلاد رسالة أمل يواصل شعبنا احتضانها بمحبة وأمل لتحقيق العدالة والحرية والسلام

_ الرئيس يلتقي فعاليات فلسطينية ضمت قادة رأي وأكاديميين ومثقفين وقادة من المجتمع المدني

_ أبو ردينة: الرئيس أكد لمستشار الأمن القومي الأميركي أن القيادة أمام استحقاقات كبيرة خاصة انعقاد المجلس المركزي

_ إصابة فتيين بانفجار جسم مشبوه في بيتا

_ البرلمان العربي يجدد تأكيد دعمه لحقوق شعبنا

_ الأسير أبو هواش يفقد القدرة على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام

_ الاحتلال يجدد منع أمين سر إقليم "فتح" في القدس من دخول الضفة

_ 3 وفيات بـ"كورونا" وارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون" إلى17

_ في الذكرى الخامسة للقرار 2334: دولة فلسطين تحذر من استمرار تقاعس المجتمع الدولي

_ أبناء شعبنا المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الغربي يبدأون اليوم احتفالاتهم بعيد الميلاد

الأيام:

_ برقة وسيلة الظهر تتصديان للاحتلال والمستوطنين.. عشرات الإصابات وتضرر منازل وتحطيم شواهد قبور

_ الرئيس: سياسات الاحتلال الإسرائيلي تهدد الوضع الراهن والواقع التاريخي في القدس

_ "الرئاسة" تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية وتطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني

_ الحكم على الأسيرين قاسم ونصير عصافرة بالمؤبد

_ اعتقال طفل فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

_ أبو هواش يفقد القدرة على الحركـة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام

_ تعرض أسرى للضرب والإهانة في "نفحة" خلال عمليات نقل انتقامية

_ مخيم الأمعري: تشييع حاشد لجثمان الشهيد محمد عباس

_ إصابات خلال مواجهات في الدهيشة والبيرة

_ "الكنيست" يصادق على ميزانية إضافية " لجيش الاحتلال ضمن "تحويلة سرية"

_ واشنطن تحث إندونيسيا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

القدس:

_ أهالي برقة يتصدون لاجتياح آلاف المستوطنين والجنود لقريتهم

_ الرئيس: بقاء الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة دون تغيير هو جوهر نضالنا الوطني ويجب التحرك للحفاظ على الوجود المسيحي الأصيل في أرضنا

_ الرئاسة تدين إرهاب المستوطنين وتطلب حماية دولية فورية

_ بولس: حياة الأسير أبو هواش مهددة بالخطر

_ أبو ردينة: لقاء الرئيس ومستشار الأمن القومي الأميركي كان صريحًا وواضحا

_ الحكم على الأسيرين عصافرة بالمؤبد وبمبالغ مالية باهـظة

_ تقرير: تراجع كبير بكفاءات وحدات الاحتياط الإسرائيلية وجهوزيتها للحرب

_ كورونا:3 وفيات في جنين وغزة .. وارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد