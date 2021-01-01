استشهاد سيدة فلسطينية دهسها مستوطن على طريق رام الله نابلس

رام الله / سما /

استشهدت مواطنة، اليوم الجمعة، بعد أن دعسها مستوطن على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، باستشهاد المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما) بعد أن دعسها مستوطن أثناء تواجدها على مدخل البلدة ولاذ بالفرار من المكان.

وكان مستوطن دعس طفلتين عام 2014، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد إحداهن وهي الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة تولين عصفور بجروح تسببت بإعاقتها مدى الحياة.

وصعّد المستوطنون منذ عدة أيام من وتيرة اعتداءاتهم على شعبنا، وأصابوا عددا من المواطنين بجروح، وتسببوا بخسائر في الممتلكات. وتركزت اعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا أشجارا.