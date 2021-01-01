تحقيق يكشف علاقة نائب مصري بأميرة سعودية بفعل "مرض روحي"

القاهرة / وكالات /

كشف رجل أعمال مصري، عن علاقة عضو سابق في البرلمان، يطلق عليه اسم "نائب الجن والعفاريت" بأميرة سعودية، للعلاج من مرض روحي.



وقالت صحيفة الجمهورية المصرية، إن الكشف جاء خلال تحقيقات تجريها النيابة، مع متهمين بتشكيل عصابة للتنقيب عن الآثار وتهريبها.



وقال رجل الأعمال حسن راتب، إن النائب السابق علاء حسانين، يعالج ابنة أميرة سعودية، من مرض روحي، ولهذا السبب دخل في مشروع شراكة مع مشروع تنمية عقارات في الرياض لأرض تملكها الأميرة.



وذكر رجل الأعمال المصري أنه سافر بصحبة حسانين والتقى الأميرة السعودية، وأنها استقبلتهم استقبالا جيدا للغاية، معتبرا أن هذا يعني أنها تعرف حسانين "كويس جدا".



وأوضح أن اللقاء شهد الاتفاق على الشراكة وأن الأميرة السعودية طلبت منه مبلغا ماليا مقداره 20 مليون ريال سعودي لإثبات الجدية في الشراكة.



وبين راتب أنه بدأ بالفعل في تسليم حسانين دفعات من المبلغ المطلوب حتى يوصلها للأميرة السعودية إلا أنه اكتشف أنه لم يتم تحويل هذه الأموال للأميرة السعودية وهو ما أدى إلى عدم إتمام المشروع.