  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع شابة جراء حريق بفعل انفجار هاتف محمول في الجليل

الجمعة 24 ديسمبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابة جراء حريق بفعل انفجار هاتف محمول في الجليل



القدس المحتلة / سما /

لقيت الشابة أنوار أسعد حمري (24 عاما) مصرعها بعدما أصيبت بجروح حرجة في أعقاب احتراق بيت في قرية يانوح، فجر اليوم، الجمعة، وفق ما ذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ.

وتلقت سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا، قرابة الساعة 04:30 فجرا، عن احتراق بيت في يانوح، وهرعت إلى المكان أربعة طواقم إطفاء.

من البيت المحترق في يانوح، اليوم (سلطة الإطفاء والإنقاذ)

وأبلغت الطواقم لدى وصولها إلى البيت بتصاعد دخان من الطبقة الثانية للبيت، وعن شابة في العشرين من عمرها فاقدة الوعي وتم تخليصها من البيت المحترق ونقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث تم الإعلان لاحقا عن وفاتها.

ووفقًا للتحقيقات الإسرائيلية، فإنه تبين بأن سبب الحريق بفعل انفجار هاتف محمول.

الأكثر قراءة اليوم

الإسلامية الجنوبية تستعرض أبرز ثوابتها عقب تصريحات منصور عباس: "فليذهب الائتلاف الإسرائيلي للجحيم"

بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير

إعلام إسرائيلي: مصر تحصل على منظومة صواريخ ألمانية توازي "القبة الحديدية" (فيديو)

“فورين بوليسي” : السعودية “عاصمة المخدرات” في الشرق الأوسط

"منعطف حاسم".. "يسرائيل هيوم": واشنطن كشفت لإسرائيل عن خطة عقوبات ضد إيران

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

الليرة التركية تحقق ارتفاعاً بنسبة 2ر44 بالمئة أمام الدولار

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي يكشف أسباب مماطلة حكومة بينيت في حل قضايا غزة

مصدر قيادي في “حماس”: الاحتلال يتلاعب بجميع الملفات والوسطاء غير قادرين على إلزامه بشيء

الرئاسة الفلسطينية تحذر: إرهاب المستوطنين سيدخل المنطقة إلى مربع العنف والتوتر

لبيد

7 شروط من أجل نجاحها.. لبيد يكشف عن تفاصيل خطته (الاقتصاد مقابل الأمن) بشأن غزة

العاروري: نقلنا رسالة واضحة جدًا وقاسية للاحتلال.. والضغط على الأسرى قد يُفجر الوضع

الاتصالات الفلسطينية