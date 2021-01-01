نابلس: الاحتلال يعتدي على مواطن ويحقنه بمصل غير معروف في كتفه الايسر

نابلس / سما /

أصيب المواطن محمد صالح حجة (50 عامًا)، مساء اليوم الخميس، بجروح في أنحاء جسده، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية بزاريا شمال غرب نابلس، خلال عودته إلى منزله الكائن في قرية برقة.

وتم نقل المصاب من قبل طاقم تلفزيون فلسطين الذي تواجد لتغطية المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

وقال مراسل تلفزيون فلسطين إيهاب ضميري"إنه أثناء تغطيتنا للمواجهات في قرية بزاريا، سمعنا نداء استغاثة من المواطن حجة، وهرعنا إليه مباشرة، في ظل خلو المكان من أي شخص، بعد إعلانه منطقة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال، يحظر الدخول إليها أو الخروج منها".

وأضاف: "عندما وصلنا إليه وجدناه مقيد اليدين والقدمين وفي وضع صعب للغاية، حيث أثار الضرب على جسده وغير قادر على الحركة أو الكلام"، مشيرا أنه "عندما استعاد وعيه أخبرنا أن قوات الاحتلال احتجزته أكثر من ساعتين واعتدت عليه بالضرب وقامت بحقنه بمصل في كتفه الأيسر".

وتابع: "قمنا بنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، حيث أخضعه الأطباء للعلاج والتصوير الطبقي، وقالوا إنه في حالة غير مستقرة وغير مدرك لما يدور حوله".