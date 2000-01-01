قوات الاحتلال تقتحم خربة الفارسية ومستوطنون يقتحمون حمصة التحتا

طوباس /سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خربة الفارسية بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، كما اقتحم مستوطنون خربة حمصة التحتا.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت الفارسية وفتشت خيام المواطنين، مضيفا أن مستوطنين برفقة سلطات الاحتلال اقتحموا في ساعات المساء أيضًا خربة حمصة التحتا وتجولوا فيها.

وذكر دراغمة أن قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية واسعة منذ أيام على مقربة من خيام المواطنين وأراضيهم الزراعية في مناطق الفارسية، والمالح، وعين الحلوة، علمًا أن التدريبات التي تجري حاليًا هي الأوسع منذ بداية العام.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت بتدريبات عسكرية واسعة منذ مطلع الشهر الجاري في مناطق أخرى من الأغوار الشمالية، منها خربة ابزيق التي تعرضت عدة عائلات فيها للتهجير من مساكنها عدة مرات بغرض إجراء التدريبات التي أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة في القطاع الزراعي.