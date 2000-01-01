الاحتلال يجدد منع أمين سر إقليم فتح في القدس من دخول الضفة

القدس المحتلة / سما /

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرار منع أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي المطور من دخول الضفة الغربية، لستة أشهر أخرى.

وأفادت الوكالة الرسمية للأنباء بأن سلطات الاحتلال جددت قرار منع المطور من دخول الضفة للمرة الثالثة على التوالي لمدة ستة أشهر؛ بحجة أن وجوده في الضفة يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر.

يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يصدر فيها قرار بمنع المطور من دخول الضفة، إضافة إلى قرارات تقييد حركته داخل مدينة القدس المحتلة، ومنعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع عدد من قيادات الحركة، وسحب الإقامة من زوجته، ووقف مخصصات التأمين الصحي عنه وعن عائلته.

وتعليقا على القرار؛ قال المطور لـلوكالة الرسمية للأنباء “وفا”، “أن هذه القرارات جاءت لتثني عزيمتنا في الدفاع عن أهلنا في المدينة المقدسة؛ ونحن اعتدنا أن كل قرار احتلالي ظالم يفضح الاحتلال وسياساته وعنصريته، ومستمرون بالقيام بدورنا الوطني ولن تثنينا كل هذه القرارات الظالمة”.

وشدد على الحق في العيش على الأرض ومواجهة هذا الاحتلال ومقاومة كل ممارساته العنصرية، وقال: متمسكون بحقنا في النضال من أجل شعبنا وعاصمته المحتلة التي يعاني كل أهلها من بطش الاحتلال وقراراته الجائرة والتمييز العنصري.