الهلال الأحمر: 100 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقه

نابلس / سما /

قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 100 مواطن أصيبوا بجروح مختلفة بينهم صحفي وطفلة خلال مواجهات اندلعت بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال في قرية برقه شمال غرب نابلس .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان رسمي له أن الطواقم الطبيه تعاملت مع 101 اصابة في قرية برقة حتى اللحظة وكانت على النحو التالي: 67 غاز و33 مطاط وإصابة حروق إضافة إلى اسعاف طفلة أصيبت بحالة عصبية نتيجة هجوم للمستوطنين على منزلهم.

كما تم استهداف سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر بقنبلة صوت، كما وتم استهداف سيارة اسعاف مستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز واصابة صحفي برصاصة مطاطية.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل ومخارج القرية منذ ساعات صباح اليوم وفرضت القرية منطقة عسكرية مغلقة بسبب قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة حومش المخلاه منذ عام 2005 للمطالبة بعودة المستوطنين إليها بعد مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الاسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين .