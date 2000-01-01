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أبو مويس يبحث مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي سبل القضاء على ظاهرة العنف

الخميس 23 ديسمبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يبحث مع عمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي سبل القضاء على ظاهرة العنف



رام الله /سما/

 التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم الخميس، بعمداء شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك لبحث عديد الموضوعات؛ وعلى رأسها الحد من العنف وتعزيز لغة الحوار في المؤسسات التعليمية.

وناقش اللقاء إعداد نظام موحد لمجالس الطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي ودعم وتوجيه هذه المجالس، وتعزيز دور عمداء شؤون الطلبة، وتشكيل لجنة مشتركة تحت مظلة وزارة التعليم العالي؛ تضم ممثلين عن الوزارة وعمداء شؤون الطلبة والمجالس الطلابية، وذلك لحل أية إشكاليات قد تظهر بين الطلبة.

وشدّد أبو مويس على قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالحد من العنف داخل مؤسسات التعليم العالي، وأبرزها إعداد مدونة سلوك يوقّع عليها الطلبة قبل التحاقهم بالمؤسسات التعليمية، والعمل على تطوير أنظمة المجالس الطلابية وإعداد نظام موحد لها، واتخاذ مجموعة من العقوبات الرادعة بحق مثير الشغب والعنف.

ودعا الوزير عمداء شؤون الطلبة إلى مساندة قرارات وتوجّهات مجلس التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز لغة الحوار، والعمل على تعزيز النشاطات التثقيفية والتوعوية بخصوص القضايا الوطنية والهُوية والحد من العنف في مؤسسات التعليم العالي، والحفاظ على عدم زج هذه المؤسسات في أية خلافات خارجية.

واستمع أبو مويس من العمداء لعديد المقترحات والتوصيات الخاصة بالوصول إلى بيئة تعليمية آمنة تماماً في مختلف مؤسسات التعليم، للاستمرار في مسيرة العلم وتخريج القيادات والكفاءات التي يقع على عاتقها حمل الراية وحماية القضية الفلسطينية.

#التعليم العالي والبحث العلمي #محمود أبو مويس

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