"التعاون الإسلامي" تدين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا

جدة /سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تصعيد المستوطنين المتطرفين جرائمهم واعتداءاتهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس سياسة الإعدامات الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية يستدعي التحقيق والمساءلة.

وحملت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها وجرائمها المتكررة، ودعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى التحرك العاجل لوقف مثل هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.