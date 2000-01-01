"منعطف حاسم".. "يسرائيل هيوم": واشنطن كشفت لإسرائيل عن خطة عقوبات ضد إيران

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ قادة إسرائيل، بأن بلاده لديها خطة عقوبات خاصة بإيران، في حال فشلت مفاوضات فيينا.

جاء هذا خلال لقائه بالقادة الإسرائيليين أمس الأربعاء، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تفرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني.

وأشار سوليفان أن العقوبات ستشمل كبار القادة الإيرانيين، وتتضمن كذلك تمرير قرارات تدين طهران في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن سوليفان تعهده خلال زيارة إسرائيل أمس، بأن الدول الكبرى المشاركة في مفاوضات فيينا، سوف تنضم إلى فرض العقوبات على إيران، في حال فشلت المفاوضات في التوصل لاتفاق.

يذكر أن المسؤول الأمريكي التقى في القدس المحتلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت. وذكر بلاده وإسرائيل في "منعطف حاسم"، فيما يتعلق بقضايا أمنية مختلفة، وإن عليهما وضع استراتيجية مشتركة في وجه إيران.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية الكبرى حول الاتفاق النووي يوم الاثنين المقبل.

