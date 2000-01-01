ورشة عمل حول حوسبة بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني بغزة

غزة /سما/

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول حوسبة بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني في المحافظات الجنوبية، والتي يتم تنفيذه ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة.

وهذا البرنامج وفق القائمين عليه ممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج خلق فرص عمل JCP بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية.

وحضر الورشة عدد كبير من ممثلي بلديات قطاع غزة ووزارة الحكم المحلي بالإضافة الى فريق عمل برنامج JCP، بالإضافة الى عدد من موظفي البريد بالوزارة.

وحاضر في الورشة عن وزارة الاتصالات كل من محمد طومان مدير دائرة الأنظمة المركزية، ومحمد النديم مدير دائرة البرمجة وقواعد البيانات وتشرين أبو ليلة رئيس قسم التقنيات والتطوير، وعدد من المختصين.

وقال طومان في كلمته خلال الورشة، "إن هذه الورشة تهدف لتوضيح كيفية حوسبة بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني ضمن خادم مركزي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن آلية حوسبة هذه البيانات ستتم من خلال انشاء قناة اتصال بين الوزارة والجهات الأخرى".

وبين ماهية بيانات نظم المعلومات الجغرافية " المكانية والوصفية " المطلوب رفعها على الخادم المركزي بالوزارة.

وعرض طومان نموذج تجريبي للقوالب الخاصة بهذه البيانات مع بيان دور كل جهة وصلاحياتها في ادارة هذه البيانات.

وتحدثت تشرين أبو ليلة خلال الورشة، بإسهاب عن البرمجيات اللازمة لتجهيز بيئة الاتصال وكيفية تنصيبها وضبط اعداداتها والقيود المفروضة على تخزين البيانات وفق تحليل وتصميم قاعدة البيانات.

كما تم توزيع قناة اتصال تجريبية على كل جهة حيث بينت أبو ليلة كيفية الاتصال وآلية تخزين ومعالجة البيانات وفق صلاحيات كل جهة.

وتم عرض صفحة ويب تجريبية تم تصميمها لعرض بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني من خلال الخريطة التفاعلية في الموقع.

وقد تخلل الورشة نقاشات بين الحضور والاجابة على الاستفسارات الخاصة بآليات حوسبة هذه البيانات.

وفي الختام شكر طومان الجميع على حضورهم ومشاركتهم ونوه إلى أنه سيتم تزويد كل جهة بقوالب البيانات الخاصة بالمشروع وكذلك قناة الاتصال بالخادم المركزي بالوزارة، إضافة إلى البرمجيات اللازمة لتجهيز بيئة الاتصال وملفات توضح ذلك، بالإضافة إلى مستندات توضح توصيف قوالب البيانات.