  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد: جريمة قتل الشاب عباس تستوجب تصعيد العمل الفدائي ضد الاحتلال في الضفة

الخميس 23 ديسمبر 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: جريمة قتل الشاب عباس تستوجب تصعيد العمل الفدائي ضد الاحتلال في الضفة



غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الشهيد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، والذي استشهد ليلة أمس بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله.

وتوجهت الجهاد على لسان المتحدث باسمها عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، لعائلة الشهيد البطل الصابرة المحتسبة بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة أن دماء الشهيد ستكون لعنة على هذا المحتل.

ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر بضرورة تفعيل العمل الفدائي والمقاوم في كل مكان، رداً على هذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن بطش الاحتلال لن يثني أبناء شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وختم عز الدين :" نحيي شعبنا البطل وشبابه الميامين الذين يسطرون يوماً بعد يوم أروع البطولات في ساحة المواجهة والتحدي، والذين يثبتون في كل لحظة أنهم الأمناء على درب المقاومة، معمدين ببطولاتهم وبدمائهم الزكية أروع آيات الصمود في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين".

#الجهاد الاسلامي #الشهيد محمد عباس

الأكثر قراءة اليوم

أردوغان يتعهد بالتطبيع "قريبا" مع إسرائيل في لقاء مع حاخامات يهود... (فيديو)

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالبيرة

تفاصيل اجتماع الرئيس مع "جيك سوليفان": البدء بعملية سياسية مرتبطة بخطوة إسرائيلية

التنمية بغزة تكشف أسباب حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

بعد إعلان استعدادها لضرب إيران في أي وقت... ما هي قدرات سلاح الجو الإسرائيلي؟

الإسلامية الجنوبية تستعرض أبرز ثوابتها عقب تصريحات منصور عباس: "فليذهب الائتلاف الإسرائيلي للجحيم"

صحيفة إسرائيلية: "حزب الله" يمتلك 2000 طائرة دون طيار

الأخبار الرئيسية

"منعطف حاسم".. "يسرائيل هيوم": واشنطن كشفت لإسرائيل عن خطة عقوبات ضد إيران

القدس

الصحافة الإسرائيلية أمام نكبة الفلسطينيين.. كذب على النفس أم “هز ذنب”؟

الإسلامية الجنوبية تستعرض أبرز ثوابتها عقب تصريحات منصور عباس: "فليذهب الائتلاف الإسرائيلي للجحيم"

الصحة الفلسطيينة: تسجيل 3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

سفارة

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

الاتصالات الفلسطينية