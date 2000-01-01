الجهاد: جريمة قتل الشاب عباس تستوجب تصعيد العمل الفدائي ضد الاحتلال في الضفة

غزة /سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الشهيد الشاب محمد عيسى عباس (26 عاماً)، والذي استشهد ليلة أمس بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله.

وتوجهت الجهاد على لسان المتحدث باسمها عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين، لعائلة الشهيد البطل الصابرة المحتسبة بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة أن دماء الشهيد ستكون لعنة على هذا المحتل.

ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر بضرورة تفعيل العمل الفدائي والمقاوم في كل مكان، رداً على هذه الجريمة النكراء، مؤكدين أن بطش الاحتلال لن يثني أبناء شعبنا عن القيام بواجبهم المقدس في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وختم عز الدين :" نحيي شعبنا البطل وشبابه الميامين الذين يسطرون يوماً بعد يوم أروع البطولات في ساحة المواجهة والتحدي، والذين يثبتون في كل لحظة أنهم الأمناء على درب المقاومة، معمدين ببطولاتهم وبدمائهم الزكية أروع آيات الصمود في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين".