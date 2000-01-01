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لبنان: الأشغال الشاقة المؤبدة لمدرس بتهمة "التخابر مع إسرائيل"

الخميس 23 ديسمبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: الأشغال الشاقة المؤبدة لمدرس بتهمة "التخابر مع إسرائيل"



بيروت /سما/

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، حكما قضى بإنزال "عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق حسين عبد الله بيضون، وتجريده من حقوقه المدنية".

ووجهت المحكمة العسكرية لحسين عبد الله بيضون تهمة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية.

وكان بيضون بحسب الاتهامات الموجهة له قد أقدم على "التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، ودس الدسائس وأعطى معلومات عن منازل مسؤولين في المقاومة وغيرهم، وعن مواقع ومؤسسات مدنية ودينية تعود لحزب الله بهدف تسهيل أعمال عدوانية وفوز قواته مقابل مبالغ مالية".

يذكر أن بيضون أوقف في مارس من العام 2011 في مدينة صور وبقي من دون محاكمة حتى اليوم.

وكان المتهم مدرس مواد علمية في عدد من مدارس الجنوب ويطلق عليه لقب "أرخص عميل" للموساد الإسرائيلي كونه لم يحقق أرباحا مادية من جراء عمالته.

#لبنان #التخابر مع اسرائيل

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